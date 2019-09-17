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Источник: футболисты «Валенсии» выступили против увольнения Марселино

09:07
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Футболисты «Валенсии» поддержали своего бывшего главного тренера Марселино. 54-летний испанец был уволен в результате конфликта с владельцем клуба Питером Лимом, который продолжался несколько недель.

Как сообщает Marca, в знак протеста ни один из футболистов «Валенсии» не пришел на пресс-конференцию перед игрой Лиги чемпионов с «Челси». Напомним, новым главным тренером «Валенсии» был назначен Альберт Селадес.

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