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Источник: Федерация футбола Голландии получит компенсацию за переход Кумана в «Барселону»

18 августа 2020, 02:15
Роналд Куман. Фото Voetbal International.
Роналд Куман. Фото Voetbal International.
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Федерация футбола Голландии получит компенсацию от «Барселоны» за расторжение контракта с главным тренером сборной страны Роналдом Куманом. Об этом сообщает Voetbal International.

Ранее «Барсу» покинул главный тренер Кике Сетьен. По информации источника, его заменит Куман. Стороны уже согласовали трехлетний контракт.

Осенью 2019 года стало известно, что в контракте специалиста с Королевским футбольным союзом Голландии есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

57-летний Куман уже работал в каталонском клубе в качестве ассистента Луи ван Гала.

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