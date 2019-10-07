Источник: «Эспаньол» уволит главного тренера

«Эспаньол» намерен уволить лавного тренера Давида Гальего. Руководство клуба недовольно слабым стартом команды в чемпионате Испании, утверждает El Mundo Deportivo.

Гальего возглавил «Эспаньол» прошедшим летом. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Напомним, что «Эспаньол» является соперником ЦСКА по Лиге Европы. В очной встрече испанский клуб победил армейцев на выезде — 2:0.

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