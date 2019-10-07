Источник: «Эспаньол» уволит главного тренера
16:29
«Эспаньол» намерен уволить лавного тренера Давида Гальего. Руководство клуба недовольно слабым стартом команды в чемпионате Испании, утверждает El Mundo Deportivo.
Гальего возглавил «Эспаньол» прошедшим летом. В нынешнем сезоне после восьми туров клуб занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.
Напомним, что «Эспаньол» является соперником ЦСКА по Лиге Европы. В очной встрече испанский клуб победил армейцев на выезде — 2:0.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...