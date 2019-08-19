Источник: «Барселона» хочет арендовать Неймара

«Барселона» продолжает переговоры с «ПСЖ» о трансфере нападающего Неймара. Каталонский клуб предлагает взять 27-летнего бразильца в аренду, а через год выкупить его контракт, утверждает Sky Sports.

«Барселона» не намерена включать кого-то из своих футболистов в эту сделку. Сейчас клубы обсуждают размер суммы последующего выкупа, который будет прописан в соглашении.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе «ПСЖ», забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.