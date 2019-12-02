Источник: «Атлетико» может грозить закрытие стадиона из-за угроз Гризманну

Контрольно-дисциплинарный комитет чемпионата Испании изучит материалы матча 15-го тура между «Атлетико» и «Барселоной» (0:1) из-за угроз со стороны болельщиков в адрес нападающего Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведниям источника, болельщики хозяев скандировали «Гризманн, умри». Согласно дисциплинарному кодексу, подобные действия фанатов подпадают под пункт о «возгласах, которые провоцируют насилие или представляют презрение по отношению к людям, участвующим в матче».

В случае, если КДК докажет вину болельщиков, «Атлетико» может получить штраф до 90 тысяч евро, либо полное или частичное закрытие стадиона.