Испанский суд закрыл дело против Месси, которого обвинили в мошенничестве

В Испании суд прекратил производство по делу против форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает AFP.

Сообщается, что бывший сотрудник благотворительного фонда Месси обвинил аргентинца в мошенничестве, хищениях и отмывании денег. Суд опубликовал решение, где была указано его мотивировочная часть. Так, судья отметил, что обвинение базировалось на сообщениях из прессы, сложенных воедино. Истец (аргентинец Федерико Реттори. — Прим. «СЭ»), как считает суд,и не обладал информацией по этому делу, которая была бы известна лично ему.

Так, Реттори утверждал, что что средства, полученные фондом, которые должны были быть направлены на социальные цели, вместо этого пошли на различные частные виды деятельности ли банковские счета, которые отличались от тех, которые были заявлены фондом. Ранее бывший работник фонда уже подавал аналогичный иск в Аргентине, но Месси не был привлечен к ответственности.

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