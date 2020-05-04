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В Испании надеются возобновить чемпионат в июне и закончить сезон летом

4 мая 2020, 17:56
Ла лига.
Ла лига.
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Испанская ла лига опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что клубы возобновят тренировки на этой неделе. Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса.

При этом указано, что тренировки пока будут индивидуальными. Перед их началом футболисты пройдут тестирование на коронавирус.

Соревнования планируется возобновить в июне. До этого должен произойти поэтапный переход от индивидуальных тренировок к групповым.

«Обстоятельства беспрецедентны, но мы надеемся снова начать играть в июне и закончить сезон-2019/20 этим летом. Вернуться — значит победить!», — сказал президент ла лиги Хавьер Тебас.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 590 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 249 014 человек умерли, выздоровел — 1 165 871.

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