Иско попросил выставить его на трансфер после конфликта с Рамосом
27 декабря 2020, 20:30
Полузащитник «Реала» Иско попросил выставить его на трансфер, сообщает Diario Gol.
Одноклубники недовольны отношением испанца к делу. По их мнению, Иско не выкладывается на тренировках, в следствии чего справедливо не получает место в основном составе.
Между Иско и капитаном «Реала» Серхио Рамосом произошел конфликт, в ходе которого защитник раскритиковал футболиста.
Иско считает, что для того, чтобы попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020 ему необходимо перейти в другой клуб для получения игровой практики.
В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил один гол.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю