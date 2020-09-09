Иско может пропустить старт сезона чемпионата Испании

Полузащитник «Реала» Иско может пропустить первый матч команды в новом сезоне чемпионата Испании, сообщает Marca. Хавбек травмировался на тренировке. Медики выявили у футболиста вывих лодыжки.

На восстановление Иско понадобится около двух недель. Это делает маловероятным участие испанца в матче против «Реал Сосьедада», с которого «сливочные» сыграют на старте. Встреча состоится 20 сентября.

При этом в Мадриде рассчитывают, что хавбек успеет восстановиться к матчу против «Бетиса», который запланирован на 27 сентября.