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Иско может пропустить старт сезона чемпионата Испании

9 сентября 2020, 10:37
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Полузащитник «Реала» Иско может пропустить первый матч команды в новом сезоне чемпионата Испании, сообщает Marca. Хавбек травмировался на тренировке. Медики выявили у футболиста вывих лодыжки.

На восстановление Иско понадобится около двух недель. Это делает маловероятным участие испанца в матче против «Реал Сосьедада», с которого «сливочные» сыграют на старте. Встреча состоится 20 сентября.

При этом в Мадриде рассчитывают, что хавбек успеет восстановиться к матчу против «Бетиса», который запланирован на 27 сентября.

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