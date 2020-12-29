Иско хочет продолжить карьеру в «Севилье»

Полузащитник «Реала» Иско намерен в летнее трансферное окно перейти в «Севилью», утверждает AS.

По данным источника, 28-летний испанец хочет выступать в андалусийском клубе под руководством Хулена Лопетеги. «Реал» в свою очередь готов отпустить игрока летом 2021 года за 15-20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иско хочет покинуть мадридский клуб из-за конфликта с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

В этом сезоне полузащитник провел 13 матчей, забив 1 гол. Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.