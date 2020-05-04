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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Интер Майами» проявляет интерес к Видалю

4 мая 2020, 10:04
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль в ближайшее трансферное окно может продолжить карьеру в МЛС. Одним из клубов, который заинтересован в услугах 32-летнего хавбека, является «Интер Майами», сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» готова продать чилийца в ближайшее время, так как не планирует продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Видаль провел 31 матч за «Барселону» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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