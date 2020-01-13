Иньеста посетил тренировку «Барселоны». Он пришел поддержать Вальверде

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста посетил тренировку каталонского клуба. Он поддержал главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который сегодня может быть отправлен в отставку.

? @andresiniesta8 visita el entrenamiento del primer equipo.



? Ciutat Esportiva Joan Gamper pic.twitter.com/LSgsESDULq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

Прежде Иньеста играл под руководством Вальверде в «Барселоне».

Испанский специалист тренирует сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством клуб два раза становился чемпионом Испании. После 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги, имея в своем активе 40 очков.