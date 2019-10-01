Игроки «Валенсии» заставили Ли сделать фото с юным фанатом. Кореец отказывался
1 октября 2019, 17:28
Полузащитник «Валенсии» Кан Ин Ли попал в неприятную ситуацию перед матчем 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0), сообщает Marca. 18-летний корейский футболист демонстративно отвернулся от мальчика, просившего его сфотографироваться.
Двум партнерам по команде пришлось убеждать Ли удовлетворить просьбу мальчика. Южнокореец согласился подойти к фанату только тогда, когда операторы заметили ситуацию и запечатлили ее на камеру.
? La extra?a reacci?n de Kangin Lee con un ni?o que quer?a una foto https://t.co/lphU6vINIp— MARCA (@marca) October 1, 2019
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