Игроки «Валенсии» заставили Ли сделать фото с юным фанатом. Кореец отказывался

Полузащитник «Валенсии» Кан Ин Ли попал в неприятную ситуацию перед матчем 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:0), сообщает Marca. 18-летний корейский футболист демонстративно отвернулся от мальчика, просившего его сфотографироваться.

Двум партнерам по команде пришлось убеждать Ли удовлетворить просьбу мальчика. Южнокореец согласился подойти к фанату только тогда, когда операторы заметили ситуацию и запечатлили ее на камеру.