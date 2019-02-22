Игрок молодежной сборной США предпочел "Барселоне" ПСВ

Полузащитник молодежной сборной США Ричард Ледезма отказался от перехода в "Барселону". Отец 18-летнего футболиста Хорхе Ледезма рассказал, что "Барселона" его сын предпочел ПСВ, с которым подписал контракт этой зимой.

– У "Барселоны" был интерес, поступило конкретное предложение, – цитирует Marca Ледезму. – Ричард был очень взволнован этим предложением, но мы в итоге решили не принимать его. Лучшим местом для развития Ричарда будет ПСВ. Мы верим, что в будущем он еще получит большие возможности для роста.