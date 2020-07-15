Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Хватит использовать фильтры». 34-летний Рамос поразил своим космическим телосложением

15 июля 2020, 23:40
Серхио Рамос. Фото instagram.com
Серхио Рамос. Фото instagram.com
Теги:

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос опубликовал новый пост в Instagram. 34-летний испанский футболист показала фото в одних шортах и бутсах с тренировки мадридской команды.

«Наша очередь. Давайте, вперед», — написал в Instagram защитник.

«Хватит использовать фильтры», — отреагировал на пост одноклубник Рамоса форвард «Реала» Лукас Васкес.

«Реал» с 83 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 36 туров.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир