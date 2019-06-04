Хулен Лопетеги возглавил "Севилью"

Хулен Лопетеги стал главным тренером "Севильи", сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение рассчитано на три следующих сезона. Последним местом работы 52-летнего испанца был "Реал".

Лопетеги тренировал сборную Испании с 2016 по 2018. Возглавлял "Реал" до октября 2018-го.

Предыдущим главным тренером "Севильи" был Хоакин Капаррос, который ушел с поста главного тренера красно-белых в конце мая 2019-го. В сезоне-2018/19 "Севилья" заняла 6-е место и пробилась в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.