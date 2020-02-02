«Хетафе» в гостях обыграл «Атлетик»

«Хетафе» в матче 22-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Атлетик» со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

«Атлетик» — «Хетафе» — 0:2 (0:1)

Голы: Суарес, 36 (0:1). Мата, 50 — с пенальти (0:2).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Лекуэ (Капа, 68), Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Ибаи Гомес, 68), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Вильялибре (Адурис, 67).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Кенеди, 90+2), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья, Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 86), Дейверсон (Хорхе Молина, 54).

Предупреждения: Дейверсон, 12. Арамбарри, 40. Мата, 63. Берчиче, 63. Суарес, 67. Ньом, 70. Иньиго Мартинес, 86.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

2 февраля. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».