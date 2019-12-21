«Хетафе» проиграл «Вильярреалу» и не смог сократить отставание от «Севильи»

«Хетафе» уступил «Вильярреалу» в выездном матче 18-го тура чемпионата Испании — 0:1. Гости сохранили четвертое место в таблице ла лиги, но могут потерять его по итогам тура. «Вильярреал» поднялся на 9-ю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

«Вильярреал» — «Хетафе» — 1:0 (0:0)

Гол: Мойсес Гомес, 52.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Кинтилья, Иборра, Мойсес Гомес, Тригерос (Касорла, 68), Замбо, Морено (Онтиверос, 86), Чиквуэзе (Токо-Экамби, 80).

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом (Фажр, 76), Суарес, Даконам, Кукурелья, Портильо (Оливера, 46), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 46), Мата.

Предупреждения: Тригерос, 29. Мата, 40. Оливера, 59. Морено, 84. Анхель, 85. Суарес, 89.

Удаление: Оливера, 61.

Судья: Хайме Латре.

21 декабря. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».