«Хетафе» проиграл команде третьего дивизиона чемпионата Испании «Бадалоне»
11 января 2020, 23:44
«Хетафе» проиграл выступающей в третьем дивизионе чемпионата Испании «Бадалоне» в матче 1/32 финала Кубка Испании — 0:2.
В составе победителей отличились Чема Морено и Уго Эстебан.
Кубок Испании
2-й раунд
«Бадалона» — «Хетафе» — 2:0 (0:0)
Голы: Морено, 85 (1:0). Эстебан, 90+3 (2:0).
«Хетафе»: Чичисола, Антунеш (Гальего, 87), Эчейта, Ньом, Даконам, Кукурелья, Тимор, Максимович, Анхель (Арамбарри, 37), Хорхе Молина, Хасон (Этебо, 69).
Предупреждения: Тимор, 7. Ньом, 30. Максимович, 87.
Удаление: Тимор (Хетафе), 30.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
11 января. Бадалона. Стадион «Estadi Municipal de Badalona».
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