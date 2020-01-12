Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, возглавляющий катарский «Аль-Садд», прокомментировал информацию о переговорах с каталонским клубом. Он может заменить Эрнесто Вальверде.

— Тренировать «Барселону» — моя мечта, не могу этого скрывать, — цитирует испанца Sport.es. — Все в курсе этого. Поддерживаю «Барселону» от всего сердца, но сейчас сосредоточен на своем клубе. Эрик Абидаль — мой друг, много разговаривал с ним. Больше мне нечего сказать Хочу проявить уважение к «Барселоне» и Эрнесто Вальверде. Стараюсь изо всех сил в своем клубе.