Хави считает, что Месси отыграет на высоком уровне 5-7 лет

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси. Испанец предположил, сколько нападающий будет играть на высоком уровне.

— Если я возглавлю «Барселону», когда за нее еще играет Месси, это будет плюсом, — приводит слова Хави Marca. — У него впереди еще есть пять-семь лет карьеры на очень высоком уровне. Он отлично заботится о себе, уделяет внимание физической готовности. Уверен, что будет играть до 37, 38 или 39 лет. Нет сомнений, что он сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Это'О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»