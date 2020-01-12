Хави отказался возглавить «Барселону», но готов сделать это летом

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави отказался от предложения возглавить команду. Он тренирует катарский «Аль-Садд». При этом указано, что он не хочет принимать команду сейчас, но готов сделать это летом. Информацию опубликовал в Twitter испанский журналист Херард Ромеро.

? XAVI dice que NO es el momento de venir AHORA al Bar?a. Rechaza la propuesta de incorporaci?n inmediata. Escenario abierto para junio, pero vamos a ver la reacci?n del FCB @EsportsRAC1 #mercato — Gerard Romero (@gerardromero) January 12, 2020

Сейчас главным тренером «Барселоны» явлется Эрнесто Вальверде. Ранее сообщалось, что он покинет команду в конце сезона. 39-летний Хави работает с «Аль-Саддом» с 2019 года. В этом же клубе он завершил игровую карьеру.