Хави Мартинес близок к возвращению в «Атлетик»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может вернуться в «Атлетик», сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, стороны уже почти достигли договоренностей, а официально о сделке будет объявлено по окончании сезона-2019/20.

Хави Мартинес выступал за «Атлетик» с 2006 по 2012 год, после чего перешел в «Баварию» за 40 миллионов евро. В сезоне-2019/20 31-летний испанец провел за мюнхенскую команду 20 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.