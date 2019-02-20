Хавьер Тебас: "Хотел бы снова увидеть Моуринью и Гвардьолу в Испании"

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас признался, что ностальгирует по временам, когда в чемпионате Испании работали Жозе Моуринью и Хосеп Гвардьола. Португалец возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, а испанец работал с "Барселоной" с 2008 по 2012 год.

– Мне очень нравилось, когда Гвардьола и Моуриньо работали в нашем чемпионате. Хотел бы снова это увидеть, – цитирует Le Figaro Тебаса. – Это два великих тренера. Их противостояние, их разные стили – они представляют тренерскую элиту. И мне нравятся специалисты такого рода.