Хавьер Тебас: «Чемпионат Испании должен возобновиться не позднее 16 мая»

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу схемы завершения чемпионата Испании. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Чемпионат должен возобновиться не позднее 16 мая, после 15-дневного периода подготовки, — цитирует El Mundo Deportivo Тебаса. — Это позволило бы клубам проводить матчи равномерно, чтобы завершить сезон к 30 июня.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется