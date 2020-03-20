Хавьер Тебас: «Чемпионат Испании должен возобновиться не позднее 16 мая»
20 марта 2020, 21:21
Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас высказался по поводу схемы завершения чемпионата Испании. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
— Чемпионат должен возобновиться не позднее 16 мая, после 15-дневного периода подготовки, — цитирует El Mundo Deportivo Тебаса. — Это позволило бы клубам проводить матчи равномерно, чтобы завершить сезон к 30 июня.
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