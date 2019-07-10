Хаби Алонсо представлен в качестве тренера "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" провел пресс-конференцию, посвященную возвращению в клуб Хаби Алонсо. Экс-полузащитник сборной Испании будет работать тренером второй команды. В середине июня он получил тренерскую лицензию.
– "Реал Сосьедад" является лучшим местом, где я могу быть. Чувствую себя как дома, – признался Алонсо.
Напомним, Хаби Алонсо является воспитанником "Реал Сосьедад". Он выступал за клуб с 1998 по 2004 год.
Feels good to be back home @RealSociedad pic.twitter.com/zEN0rQbXfm– Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 июля 2019 г.
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