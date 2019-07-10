Хаби Алонсо представлен в качестве тренера "Реал Сосьедад"

"Реал Сосьедад" провел пресс-конференцию, посвященную возвращению в клуб Хаби Алонсо​. Экс-полузащитник сборной Испании будет работать тренером второй команды. В середине июня он получил тренерскую лицензию.

– "Реал Сосьедад" является лучшим местом, где я могу быть. Чувствую себя как дома, – признался Алонсо.

Напомним, Хаби Алонсо является воспитанником "Реал Сосьедад". Он выступал за клуб с 1998 по 2004 год.