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Гвардьола повредил 4 автомобиля в период работы с «Ман Сити». Ущерб — 460 тысяч фунтов

12 января 2020, 14:22
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола в период работы с командой успел повредить четыре автомобиля, которыми он управлял. Об этом сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, тренер повредил такие машины: Mercedes GLE (сумма ущерба — 80 тысяч фунтов), Range Rover (150 тысяч), Bentley GTX700 (200 тысяч) и Mini Cooper (30 тысяч). Соответственно, общий ущерб — 460 тысяч фунтов.

По словам источника издания, специалист славился как не очень умелый водитель еще в Барселоне. Источник отметил, что его боковые зеркала «долго не живут». Также указано, что тренер по ошибке наполнил дизельный Range Rover бензином. «Гвардьола великолепен во многом, но вождение не входит в этот список», — отметил собеседник издания.

48-летний испанский тренер тренирует «Ман Сити» с 2016 года. Вместе с командой он два раза выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны, один раз — Кубок Англии.

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