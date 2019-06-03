Гвардьола похвалил Вальверде и оценил возможность прихода в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола назвал впечатляющим специалистом Эрнесто Вальверде, который руководит "Барселоной"​, сообщает Catalunya Radio.

В прошедшем сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании. Сине-гранатовые дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили "Ливерпулю" (3:4), а также проиграли "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании.

– Н а мой взгляд, Вальверде – впечатляющий тренер, – приводит слова Гвардьолы Catalunya Radio. – Конечно, мы с ним дружим, но это совсем не влияет на мою оценку. Мне кажется, что Эрнесто проделал хорошую работы за эти два года в "Барселоне". Лига чемпионов? Мы все проиграли в этом турнире."Барселона" выиграла ла лигу дважды подряд и она все еще верна своему стилю. Могу ли я стать тренером "Барселоны"? Этот этап в моей жизни уже прошел, теперь настало время новых поколений, но отмечу, что "Камп Ноу" навсегда в моем сердце.