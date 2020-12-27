На церемонии Globe Soccer Awards главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола получил премию как тренер столетия. Клубом столетия признали мадридский «Реал».

? ?? PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

49-летний Гвардьола ранее также тренировал «Барселону», «Барселону-Б» и «Баварию». В качестве тренера он трижды выиграл чемпионаты Испании и Германии, дважды становился чемпионом Англии, два раза выиграл Лигу чемпионов, трижды — клубный чемпионат мира. «Реал» в ХХI веке пять раз выиграл Лигу чемпионов и семь раз — чемпионат Испании.

Церемония Globe Soccer Awards проходит сегодня в Дубае (ОАЭ).