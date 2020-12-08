Грасия: «Пытаюсь сделать так, чтобы «Валенсия» играла лучше с каждым днем»

Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (0:0).

«Я доволен тем, как мы провели матч, который нам нужно было сыграть с большой практичностью. Первый тайм у нас получился лучше, чем второй. Вторая половина встречи вышла более открытая, у них были шансы у наших ворот, но явная опасность была с нашей стороны.

К чему будет стремиться команда, будет видно от игры к игре, но я пытаюсь сделать так, чтобы мы играли лучше с каждым днем. Есть вещи, которые нужно улучшать», — приводит слова Грасии Marca.