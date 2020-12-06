«Гранада» и «Уэска» завершили матч результативной ничьей

«Гранада» сыграла вничью с «Уэской» (3:3) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Гранада» набрала 15 очков и занимает седьмое место. У «Уэски» восемь очков и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

12-й тур

«Гранада» — «Уэска» — 3:3 (1:1)

Голы: Микель Рико, 21 (0:1). Суарес, 43 (1:1). Борха, 49 (1:2). Окадзаки, 82 (1:3). Хорхе Молина, 88 (2:3). Х.Санчес, 90 (3:3).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Кини, 78), Дуарте, Х.Санчес, Нева (Хорхе Молина, 78), Гоналон, Брайс (Эррера, 46), Милья (Кенеди, 68), Мачис, Пуэртас (Сольдадо, 46), Суарес.

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео, Галан, Москера, Микель Рико (Думбья, 64), Борха (Карлос, 86), Рамирес (Онтиверос, 70), Мир (Окадзаки, 64), Феррейро (Эскриче, 86).

Предупреждения: Фулькье, 31. Х.Санчес, 56.

Судья: Альберола Рохас.

6 декабря. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».