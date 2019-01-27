Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"

"Барселона" одержала победу над "Жироной" (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании. В составе победителей голы на свой счет записал капитан гостей Лионель Месси и защитник Нелсон Семеду.
Эта победа стала восьмой подряд для "Барселоны" в матчах ла лиги.
После матча каталонцы с 49 очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. "Жирона" с 24 баллами осталась на 13-м месте.
Чемпионат Испании. Лига 1
21-й тур
"Жирона" – "Барселона" – 0:2 (0:1)
Голы: Семеду, 9 (0:1). Месси, 68 (0:2).
"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Порро, Пере Понс, Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 70), Гранель (Пэк Сын Хо, 86), Фернандес, Стуани, Порту (Лосано, 80).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле (Фермален, 77), Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Сержи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Месси, Л.Суарес, Коутинью.
Предупреждения: Эспиноса, 29. Лангле, 31. Видаль, 37. Бускетс, 43. Буну, 52. Хуанпе, 69. Стуани, 89.
Удаление: Эспиноса, 51.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
27 января. Жирона. Стадион "Montilivi".