Гол Месси помог "Барселоне" обыграть "Жирону"

"Барселона" одержала победу над "Жироной" (2:0) в рамках 21-го тура чемпионата Испании. В составе победителей голы на свой счет записал капитан гостей Лионель Месси и защитник Нелсон Семеду​.

Эта победа стала восьмой подряд для "Барселоны" в матчах ла лиги.

После матча каталонцы с 49 очками продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. "Жирона" с 24 баллами осталась на 13-м месте.

Чемпионат Испании. Лига 1

21-й тур

"Жирона" – "Барселона" – 0:2 (0:1)

Голы: Семеду, 9 (0:1). Месси, 68 (0:2).

"Жирона": Буну, Эспиноса, Алькала, Хуанпе, Порро, Пере Понс, Алейкс Гарсия (Дуглас Луис, 70), Гранель (Пэк Сын Хо, 86), Фернандес, Стуани, Порту (Лосано, 80).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Лангле (Фермален, 77), Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс (Сержи Роберто, 82), Видаль (Артур, 58), Месси, Л.Суарес, Коутинью.

Предупреждения: Эспиноса, 29. Лангле, 31. Видаль, 37. Бускетс, 43. Буну, 52. Хуанпе, 69. Стуани, 89.

Удаление: Эспиноса, 51.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

27 января. Жирона. Стадион "Montilivi".

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