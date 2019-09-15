Гол Хоакина помог «Бетису» уйти в меньшинстве от поражения в матче с «Хетафе»

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Бетис» принимал «Хетафе». Встреча закончилась со счетом 1:1.

Первыми открыли счет гости — пенальти реализовал Хайме Мата. В середине второго тайма «Бетис» остался в меньшинстве: с поля был удален Виллиам Карвалью.

Однако во втором тайме хозяевами удалось сравнять счет. Мяч на счету 38-летнего Хоакина Санчеса, который также реализовал пенальти.

В самой концовке встречи за толчок соперника был удален еще один игрока «Бетиса» Лорен Морон.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Бетис» — «Хетафе» — 1:1 (0:1)

Голы: Хайме Мата, 15 — с пенальти (0:1). Хоакин, 73 — с пенальти (1:1).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Барраган, Сидней, Манди, Педраса (Алекс Морено, 83), Каналес, Фекир, Виллиам Карвалью, Каптум (Лорен Морон, 46), Хоакин (Хави Гарсия, 88), Борха Иглесиас.

«Хетафе»: Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Джене, Кукурелья, Максимович (Гальего, 86), Арамбарри, Хорхе Молина (Анхель, 61), Хасон (Тимор, 69), Хайме Мата.

Предупреждения: Манди, 9. Барраган, 13. Хасон, 36. Ньом, 50. Арамбарри, 52. Фекир, 53. Суарес, 74. Джене, 78. Кукурелья, 85.

Удаления: Виллиам Карвалью, 25. Лорен Морон, 90+4.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

15 сентября. Севилья. Стадион «Бенито Вильямарин».

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