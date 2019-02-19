Гол Гарсии помог "Атлетику" победить "Уэску"

"Атлетик" в гостях обыграл "Уэску" со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч с пенальти в первом тайме забил полузащитник Рауль Гарсия.

"Уэска" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице ла лиги, набрав 18 очков. На счету клуба из Бильбао – 30 баллов и 11-е место.

Чемпионат Испании

24-й тур

"Уэска" – "Атлетик" – 0:1 (0:1)

Гол: Рауль Гарсия, 19 – с пенальти.

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Пулидо, Дьегес (Феррейро, 68), Мирамон, Мойсес Гомес, Эррера (Аньор, 58), Ривера, Авила (Кучо, 72), Гальего, Галан.

"Атлетик": Эррерин, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 86), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Ибаи Гомес, 68), Икер Муниаин (Кордоба, 74), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Капа, 32. Эррера, 38. Мирамон, 41. Гальего, 42. Дьегес, 68. Мойсес Гомес, 73. Судья: Санчес Мартинес (Испания).

18 февраля. Уэска. Стадион "El Alcoraz".