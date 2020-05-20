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Главный тренер сборной Аргентины: «Месси и Лаутаро вместе в «Барселоне»? Для сборной это отлично»

15:26
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оценил возможность перехода форварда аргентинской национальной команды и «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону», где выступает другой именитый аргентинец, Лионель Месси.

— Сегодня любой большой клуб хочет подписать Лаутаро, — цитирует Goal.com Скалони. — Впрочем, он уже выступает в сильной команде, которая готова бороться на равных с любым соперником, так что Мартинеса тяжело будет забрать из «Интера». Тем не менее, если Лаутаро повезет попасть в «Барселону» к Лионелю Месси, то для Аргентины это отлично. Чем дольше они будут играть вместе, тем лучше. Не хочу вмешиваться, но скажу следующее: если он решил сменить команду, то пусть сделает правильный выбор.

Ранее сообщалось, что Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону» в ближайшее трансферное окно.

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