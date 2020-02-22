Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре прокомментировал переход нападающего команды, Мартина Брэйтуэйта, в «Барселону».

— Что ж, ФИФА пока не запретила нам выпускать 11 футболистов на поле, или не запретила выпускать на поле вратаря. Нас просто использовали, — цитирует AS Агирре. — Так ли важен для нас Брэйтуэйт в борьбе за выживание в ла лиге? Единственное, что сейчас имеет важность — дух и эмблема «Леганеса» на игровых майках. Что вы хотите от меня услышать? Хотите, чтобы я плакал? У меня есть 26 отличных футболистов, и сказать, что у нас все плохо, было бы неуважительно по отношению к ним.

Ранее «Барселона» выкупила 28-летнего Брэйтуэйта из «Леганеса» за 18 миллионов евро. В сезоне-2019/20 датчанин провел 27 матчей, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Ла лига разрешила каталонскому клубу купить Брэйтуэйта в качестве замены выбывшему до конца сезона из-за травмы Усману Дембеле.