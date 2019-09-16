Генеральный директор «Валенсии» хочет покинуть клуб

Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность. Он не находит общего языка с владельцем клуба Питером Лимом, утверждает Cadena Sera.

По информации испанских СМИ, Лим постоянно вмешивается в работу Алемани, что не нравится последнему. Также генеральный директор был против увольнения главного тренера Марселино, которого именно он привел в клуб два года назад.

При Алемани клуб дважды подряд финишировала в топ-4 ла лиги.

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