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Новости   //    Футбол   //    Испания

Генеральный директор «Валенсии» хочет покинуть клуб

16 сентября 2019, 16:00
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Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани может в ближайшее время покинуть занимаемую должность. Он не находит общего языка с владельцем клуба Питером Лимом, утверждает Cadena Sera.

По информации испанских СМИ, Лим постоянно вмешивается в работу Алемани, что не нравится последнему. Также генеральный директор был против увольнения главного тренера Марселино, которого именно он привел в клуб два года назад.

При Алемани клуб дважды подряд финишировала в топ-4 ла лиги.

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