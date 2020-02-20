Гендиректор «Леганеса»: «Не собирались вести переговоры с «Барсой» по Брэйтуэйту. Нынешнее положение дел неприемлемо»

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега заявил, что «Барселона» нанесла клубу практически непоправимый ущерб, выкупив у него 28-летнего форварда Мартина Брэйтуэйта.

— Нам нанесли почти непоправимый ущерб, но мы постараемся и потратим все силы на то, чтобы восстановиться, — приводит AS слова Ортеги. — Мы хотим поднять голос. Мы не собирались вести переговоры, всегда ссылались на пункт об отступных. Ущерб огромен для нас, мы не можем принять нынешнее положение дел, когда один клуб, чей игрок выбыл на долгий срок из-за травмы, может в одностороннем порядке осуществить трансфер и решить проблему за счет другого клуба. Мы бы поняли, если бы подобная норма применялась в случае взаимного согласия, но нынешняя ситуация противоречит принципу равенства между клубами. Мы считаем, что такие норма несправедливы. «Барселона» выиграла от этой сделки, а «Леганес» оказался пострадавшей стороной. Хочу отметить, что у нас нет претензий к самому Брэйтуэйту, он вел себя как настоящий профессионал до самого последнего дня в клубе. Желаем ему удачи.

Ранее стало известно, что «Барселона» активировала пункт об отступных в контракте 28-летнего Брэйтуэйта с «Леганесом» и приобрела футболиста. Датчанин провел за «Леганес» 27 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 8 мячей и 1 результативная передача. Каталонцы имели право на покупку одного футболиста вне трансферного окна в связи с тем, что игрок «сине-гранатовых» Усман Дембеле выбыл до конца сезона из-за травмы.