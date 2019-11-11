Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Гедеш не доверяет врачам «Валенсии» и хочет пройти обследование в другом месте

11 ноября 2019, 19:18
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш потребовал от клуба предоставить ему медицинскую консультацию не у клубных врачей. Как сообщает AS, у португальца возник конфликт с медицинским штабом «Валенсии», и он не доверяет врачам команды.

По данным источника, Гедеш запросил у клуба разрешение пройти обследование и получить консультацию в другом месте, поскольку его беспокоит медленное восстановление после травмы голеностопа. В настоящее время в списке травмированных «Валенсии» фигурируют девять человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир