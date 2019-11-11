Гедеш не доверяет врачам «Валенсии» и хочет пройти обследование в другом месте

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш потребовал от клуба предоставить ему медицинскую консультацию не у клубных врачей. Как сообщает AS, у португальца возник конфликт с медицинским штабом «Валенсии», и он не доверяет врачам команды.

По данным источника, Гедеш запросил у клуба разрешение пройти обследование и получить консультацию в другом месте, поскольку его беспокоит медленное восстановление после травмы голеностопа. В настоящее время в списке травмированных «Валенсии» фигурируют девять человек.