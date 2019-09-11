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Гарсия Тораль будет уволен с поста главного тренера «Валенсии», его заменит Селадес

14:53
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Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль будет отправлен в отставку, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на Onda Cero.

Сообщается, что тренер очень близок к уходу из команде. Клуб уже нашел ему замену — это Альберт Селадес. Ранее он тренировал молодежную и юношескую сборные Испании, а также был помощником Хулена Лопетеги в «Реале».

«Валенсия» занимает десятое место в чемпионате Испании. В трех матчах команда набрала три очка.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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