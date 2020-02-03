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Гараю потребуется операция

3 февраля 2020, 15:30
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Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай получил травму связки правого колена. Ему будет сделана операция, сообщает официальный сайт клуба.

Экс-игрок «Зенита» травмировался во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Аргентинец еще до перерыва вынужден был попросить замену.

33-летний Гарай в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах. Клуб уже в срочном порядке ищет игрока в центр обороны.

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