Гараю потребуется операция
3 февраля 2020, 15:30
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай получил травму связки правого колена. Ему будет сделана операция, сообщает официальный сайт клуба.
Экс-игрок «Зенита» травмировался во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты» (1:0). Аргентинец еще до перерыва вынужден был попросить замену.
33-летний Гарай в текущем сезоне провел 23 матча во всех турнирах. Клуб уже в срочном порядке ищет игрока в центр обороны.
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