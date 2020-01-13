Габриэль Милито входит в число претендентов на пост главного тренера «Барселоны»

«Барселона» продолжает поиск кандидатов на должность главного тренера клуба. В список потенциальных целей попали Габриэль Милито и Хави Гарсия Пименто, сообщает Cadena Ser.

Аргентинский экс-защитник «Барсы» ныне возглавляет «Эстудиантес», а Пименто тренирует молодежный состав каталонцев.

В случае назначения Пименто, он будет руководить командой до конца сезона, а после его место займет главный тренер «Аль-Садда» Хави, который показа отказался возвращаться в Испанию.