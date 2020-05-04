Футболисты «Атлетико» сдадут тесты на коронавирус в среду

Футболисты «Атлетико» пройдут тесты на коронавирус в среду, 6 мая, сообщает AS.

Источник заявляет, что в случае, если анализы не выявят у игроков заражений, клуб возобновит тренировки на базе 8 мая. Сообщается, что занятия будут индивидуальными, а футболисты будут обязаны соблюдать правила социального дистанцирования.

По последним данным, в Испании зарегистрировано 247 122 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 25 264 летальных исхода, выздоровели 148 558 человек.