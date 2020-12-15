Футболист «Валенсии» заболел коронавирусом
15 декабря 2020, 13:17
«Валенсия» сообщила, что после новой серии тестов на коронавирус в клубе выявлен новый случай заболевания. Положительный результат дал тест одного из футболистов, информирует сайт клуба.
Игрок был немедленно изолирован от команды и помещен на карантин.
Ранее стало известно, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев уже переболел COVID-19.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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