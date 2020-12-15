Футболист «Валенсии» заболел коронавирусом

«Валенсия» сообщила, что после новой серии тестов на коронавирус в клубе выявлен новый случай заболевания. Положительный результат дал тест одного из футболистов, информирует сайт клуба.

Игрок был немедленно изолирован от команды и помещен на карантин.

Ранее стало известно, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев уже переболел COVID-19.