Френки де Йонг: «В «Барселоне» хаос, но Месси все еще в командном чате»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о ситуации в клубе и возможном уходе капитана Лионеля Месси. Форвард ранее уведомил руководство «Барсы» о намерении разорвать контракт. Главным претендентом на него считается «Манчестер Сити».

— Сейчас в «Барселоне» неразбериха, происходит много странных вещей, — цитирует Daily Mail со ссылкой на NOS де Йонга. — Настоящий хаос. Я не говорил ни с Месси, ни с клубом. Так что я понятия не имею, что происходит. Но если Месси реально уйдет, это будет настоящий удар для клуба. Когда я вернусь после матчей сборной, я посмотрю, что произойдет.

Месси все еще остался в командном чате. Но мы еще не беседовали о его возможном уходе. Уверен, ему есть с кем это обсудить.