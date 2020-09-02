Френки де Йонг: «В «Барселоне» хаос, но Месси все еще в командном чате»
11:22
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о ситуации в клубе и возможном уходе капитана Лионеля Месси. Форвард ранее уведомил руководство «Барсы» о намерении разорвать контракт. Главным претендентом на него считается «Манчестер Сити».
— Сейчас в «Барселоне» неразбериха, происходит много странных вещей, — цитирует Daily Mail со ссылкой на NOS де Йонга. — Настоящий хаос. Я не говорил ни с Месси, ни с клубом. Так что я понятия не имею, что происходит. Но если Месси реально уйдет, это будет настоящий удар для клуба. Когда я вернусь после матчей сборной, я посмотрю, что произойдет.
Месси все еще остался в командном чате. Но мы еще не беседовали о его возможном уходе. Уверен, ему есть с кем это обсудить.
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