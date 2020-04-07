Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о о своем карантине из-за пандемии коронавируса.

— Я успел вернуться в Голландию до закрытия перелетов, — приводит слова де Йонга официальный сайт клуба. — Ситуация здесь совсем другая, потому что все еще можно выйти из дома, а в последние несколько дней погода была хорошей. Тем не менее, я стараюсь быть дома.

У меня нет определенного распорядка дня, но я стараюсь сделать определенные задания: сначала погулять с собакой, потом позавтракать, а затем побегать на беговой дорожке. Я смотрю сериалы по телевизору и играю с собакой Джагером.

Тренеры присылают мне ежедневные программы, а также спрашивают нас, как все прошло. Это хорошо для нас — мы остаемся в форме, хоть и не как прежде, но как можем.

Я скучаю по повседневным занятиям — ходить на тренировки команды и встречаться с одноклубниками. Трудно сидеть дома и ждать, пока все будет хорошо, но мы должны это сделать. Мы должны быть терпеливыми, скоро вернемся к тренировкам.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 347 803 человек, 74 807 умерло, вылечились 277 402 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (368 196), Испании (136 675), Италии (132 547) и Германии (103 375). По данным Роспотребнадзора, в России — 6343 случая заражения, 47 человек умерли, выздоровело — 406.