Фото дня: Месси в форме «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в товарищеском матче. Каталонцы сыграли против «Химнастика».

«Барса» организовала эту встречу после того, как лига перенесла их матч 1-го тура против «Эльче» из-за вспышки коронавируса в клубе.

Напомним, Месси хотел уйти из каталонского клуба летом, однако не смог договориться с руководством об условиях трансфера и остался в «Барселоне». Он будет выступать в роли капитана третий сезон подряд.