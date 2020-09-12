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Фото дня: Месси в форме «Барселоны»

12 сентября 2020, 21:06
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси принял участие в товарищеском матче. Каталонцы сыграли против «Химнастика».

«Барса» организовала эту встречу после того, как лига перенесла их матч 1-го тура против «Эльче» из-за вспышки коронавируса в клубе.

Напомним, Месси хотел уйти из каталонского клуба летом, однако не смог договориться с руководством об условиях трансфера и остался в «Барселоне». Он будет выступать в роли капитана третий сезон подряд.

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