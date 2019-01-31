00:17 31 января | Футбол — Испания

Фол Промеса на Месси в штрафной. "Барса" забила с пенальти

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси заработал пенальти в матче 1/2 Кубка Испании против "Севильи".

 

 

После просмотра повтора арбитр посчитал, что Квинси Промес нарушил правила. 11-метровый реализовал Фелиппе Коутинью.

 

Многие пользователи соцсетей обвинили аргентинца в симуляции. Впрочем, также было опубликовано видео эпизода с другого ракурса, которое дает новый взгляд на эпизод.

Севилья - Барселона

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2018-2019/playoff/

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