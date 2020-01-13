Президент «Реала» Флорентино Перес высоко оценил работу главного тренера команды Зинедина Зидана. Ранее команда выиграла Суперкубок Испании. В финале «Королевский клуб» обыграл «Атлетико» (0:0, пен. — 4:1)

— Зидан выиграл много трофеев, мы очень рады за него. Надеемся, что он выиграет еще больше титулов. У него теплые отношения с «Реалом», — цитирует президента AS. — Он решил взять год перерыва, и теперь вернулся и работает с удвоенной энергией. Зидан — это благословение с небес.

47-летний Зинедин Зидан в качестве тренера трижды выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, один раз — чемпионат Испании, дважды стал победителем Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.