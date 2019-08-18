Флорентино Перес считает, что Бэйл может стать ключевым игроком «Реала» в новом сезоне

Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал решение сохранить в команде Гарета Бэйла, сообщает Marca. Валлиец не входил в планы главного тренера Зинедина Зидана на новый сезон и был близок к уходу из клуба.

По данным источника, Бэйл и Перес побеседовали с глазу на глаз, и валлиец выразил желание остаться в «Реале». Перес считает, что Бэйл может стать ключевым игроком «Реала» в новом сезоне.

Бэйл вышел на поле в матче 1-го тура ла лиги против «Сельты» (3:1). После игры Зидан подтвердил, что форвард останется в клубе.