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Флорентино Перес считает, что Бэйл может стать ключевым игроком «Реала» в новом сезоне

18 августа 2019, 13:34

Президент «Реала» Флорентино Перес поддержал решение сохранить в команде Гарета Бэйла, сообщает Marca. Валлиец не входил в планы главного тренера Зинедина Зидана на новый сезон и был близок к уходу из клуба.

По данным источника, Бэйл и Перес побеседовали с глазу на глаз, и валлиец выразил желание остаться в «Реале». Перес считает, что Бэйл может стать ключевым игроком «Реала» в новом сезоне.

Бэйл вышел на поле в матче 1-го тура ла лиги против «Сельты» (3:1). После игры Зидан подтвердил, что форвард останется в клубе.

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